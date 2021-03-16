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Губернатор осмотрел производственные площади «Сурского керамического завода»

20:31 | 16.03.2021 | Экономика

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Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел производственные площади ООО «Сурский керамический завод», которое планирует реализовать инвестпроект на сумму 100 млн. рублей, наладив в здании бывшего литейно-механического завода выпуск ригельного кирпича и кирпича ручной формовки.

Губернатор осмотрел производственные площади «Сурского керамического завода»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального правительства, на сегодняшний день на предприятии в Сурске трудоустроены 20 человек, которые ведут ремонт технологического и электротехнического оборудования, а также производственных зданий.

На данный момент модернизирована система электроснабжения, полностью обновлен компрессорный парк, частично отремонтирована кровля. Приобретена спецтехника: погрузчики, экскаватор и бульдозер.

По словам директора ООО «Сурский керамический завод» Тамирлана Межидова, продукцию намечено реализовывать как в регионах России, так и за рубежом.

В ходе общения с руководством предприятия Иван Белозерцев отметил, что правительство региона готово помогать в решении рабочих вопросов.

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