Губернатор осмотрел производственные площади «Сурского керамического завода» Экономика

Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел производственные площади ООО «Сурский керамический завод», которое планирует реализовать инвестпроект на сумму 100 млн. рублей, наладив в здании бывшего литейно-механического завода выпуск ригельного кирпича и кирпича ручной формовки.

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По информации пресс-службы регионального правительства, на сегодняшний день на предприятии в Сурске трудоустроены 20 человек, которые ведут ремонт технологического и электротехнического оборудования, а также производственных зданий.

На данный момент модернизирована система электроснабжения, полностью обновлен компрессорный парк, частично отремонтирована кровля. Приобретена спецтехника: погрузчики, экскаватор и бульдозер.

По словам директора ООО «Сурский керамический завод» Тамирлана Межидова, продукцию намечено реализовывать как в регионах России, так и за рубежом.

В ходе общения с руководством предприятия Иван Белозерцев отметил, что правительство региона готово помогать в решении рабочих вопросов.