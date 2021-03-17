Мебельщики Пензенской области в 2020 году отгрузили продукцию почти на 16,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. Мебельные предприятия Пензенской области в 2020 году отгрузили продукцию на 16 млрд. 159 млн. 130 рублей, что на 59,8% больше по сравнению с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно официальной информации, индекс промпроизводства по полному кругу организаций с видом деятельности «Производство мебели» составил в 2020 году 117,3% к уровню 2019-го.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Пензенской области, в отрасли работают около 4 тыс. человек, средняя заработная плата составляет 31 тыс. 386 рублей.

Комментируя достигнутые в прошлом году результаты, в ведомстве отметили, что высоких показателей удалось добиться за счет стабильной работы ООО «Мебельная компания «Лером», индивидуального предпринимателя Владимира Стеклянникова (бренд «SV-Мебель»), ООО «МК БТС», ООО «Сурская мебель», ООО «Стендмебель», ООО «Бизнес-центр «Лина» и других предприятий.