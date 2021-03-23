С пензенскими застройщиками обсудят использование местных материалов при отделке квартир Экономика

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил организовать встречу с руководителями строительных компаний, чтобы обсудить с ними возможность использования материалов местного производства при отделке квартир.

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«Давайте отдельно с застройщиками еще вопрос обсудим по поводу расширения [возможностей] использования наших субподрядчиков, наших поставщиков материалов. Мы видим, как рынок недвижимости меняется. Все больше застройщиков продают квартиры с первичной отделкой. Кто-то продает уже меблированные квартиры», — отметил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

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Андрей Лузгин выразил мнение, что в этой ситуации возможно сотрудничество застройщиков с поставщиками из числа субъектов малого бизнеса, которые должны знать потребности потенциальных заказчиков.

«Давайте привлекать к этой работе наши малые предприятия, чтобы они понимали, что строительные компании заказывают, какие требования предъявляют», — сказал он.

Мэр поручил заняться подготовкой такой встречи своему заместителю Магомеду Агамагомедову и начальнику управления содействия развитию малого и среднего бизнеса администрации Пензы Ольге Жовтяк.