В 2020 году жилье в новостройках в Пензенской области подорожало на 20,8% Экономика

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области выросла по итогам IV квартала 2020 года до 55 тыс. 476 рублей, что на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, когда она составляла 45 тыс. 923 рубля.

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Таким образом, цена «квадрата» в новостройках в среднем увеличилась почти на 9,6 тыс. рублей.

Динамика средних цен на рынке первичного жилья Пензенской области за последние 10 лет свидетельствует о том, что произошедшее в 2020 году подорожание стало самым существенным.

По состоянию на конец 2010 года средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир в новостройках региона составляла 30 тыс. 357 рублей. К концу 2011 года она увеличилась на 3,5% до 31 тыс. 428 рублей, к концу 2012-го — до 37 тыс. 625 рублей, рост составил 19,7%. В конце 2013 года «квадрат» в среднем стоил 38 тыс. 595 рублей (+2,6%), 2014-го — 41 тыс. 690 рублей (+8%), 2015-го — 43 тыс. 689 рублей (+4,8%). По итогам 2016 года средняя цена 1 кв. метра уменьшилась на 13% до 37 тыс. 992 рублей. После этого вновь наблюдался рост: по состоянию на конец 2017 года «квадрат» подорожал до 39 тыс. 251 рубля, или на 3,3%; 2018-го — до 41 тыс. 961 рубля (+6,9%), 2019-го — до 45 тыс. 923 рублей (+9,4%).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», инфляция в Пензенской области за 2020 год составила 6,1%. В целом по стране она оказалась ниже — 4,9%.

Средняя заработная плата в регионе в январе-ноябре 2020 года составила 32 тыс. 31 рубль.