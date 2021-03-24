Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области в январе-феврале уменьшился на 23,8% Экономика

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Пассажирооборот автомобильного транспорта в Пензенской области в январе-феврале 2021 года уменьшился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В первые два месяца текущего года пассажирооборот составил 179 млн. 351,1 тыс. пассажиро-километров.

По официальной информации, в январе-феврале 2021 года пассажирским автотранспортом перевезено 9 млн. 242,9 тыс. пассажиров, что на 20,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Пассажирооборот транспорта — объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние. Исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.

Число пассажиров, перевезенных за определенный период времени, учитывается по видам транспорта, сообщений и другим признакам. Данные приводятся с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.