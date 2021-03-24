Реальные располагаемые денежные доходы пензенцев в 2020 году упали на 1,3% Экономика

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Реальные располагаемые денежные доходы населения Пензенской области, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, снизились, по оценке, на 1,3% в 2020 году по сравнению с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В IV квартале 2020 года реальные располагаемые денежные доходы пензенцев упали на 5,3% к аналогичному периоду 2019-го.

По информации Федеральной службы государственной статистики, в целом по России, по оценке, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 году снизились на 3,5%, при этом в IV квартале они уменьшились на 1,7%.

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Реальные денежные доходы (относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера денежных доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной период) в 2020 году уменьшились в Пензенской области на 0,9%, в стране в целом — на 3%.

Денежные доходы на душу населения составили в Пензенской области в 2020 году 23 тыс. 683 рубля 90 копеек, рост к уровню 2019-го — 3,1%.

Потребительские расходы в расчете на душу населения уменьшились на 1,8% — до 19 тыс. 134 рублей 30 копеек.