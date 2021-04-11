Инфляция в Пензенской области в марте составила 0,9% Экономика

Пенза, 11 апреля 2021. PenzaNews. Инфляция в Пензенской области в марте 2021 года составила 0,9% к предыдущему месяцу; в январе-марте — 2,6% по отношению к декабрю 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Продовольственные товары в марте подорожали на 1,2%, непродовольственные — на 0,8%, услуги — на 0,5%.

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Так, в марте 2021 года по сравнению с февралем цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 0,7%, крупу и бобовые — на 1,3%, макаронные изделия — на 1,2%, мясо и птицу — на 2,5%, рыбу и морепродукты пищевые — на 1,7%, молоко и молочную продукцию — на 2,2%, масло сливочное — на 1%, масло подсолнечное — на 1,3%, яйца куриные — на 10,8%, сахар-песок — на 1,7%, плодоовощную продукцию — на 0,9%, в том числе на картофель — на 29,3%.

Бензин автомобильный подорожал в Пензенской области на 0,7%, медикаменты — на 0,2%, жилищно-коммунальные услуги — на 0,1%.