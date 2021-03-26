Сокращение доходов населения Пензы остается проблемой — мэр Экономика

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения Пензы остается проблемой. Об этом заявил глава администрации города Андрей Лузгин, представляя отчет о деятельности за 2020 год в ходе 21-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 марта.

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«Отдельной проблемой для нас остается сокращение реальных располагаемых доходов населения», — сказал он.

По словам Андрея Лузгина, в прошлом году сократились доходы от предпринимательской деятельности и от вкладов, а также выросли расходы, связанные с платежами по кредитам.

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Согласно сведениям, содержащимся в отчете главы администрации Пензы, средняя начисленная заработная плата в городе составила в 2020 году 39 тыс. 830 рублей 50 копеек, что на 7,8% больше по сравнению с 2019-м.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Пензе в 2020 году составила 38,9 тыс. рублей, что на 5,4% больше по сравнению с 2019-м.

Из отчета также следует, что номинальные денежные доходы населения Пензенской области и Пензы в 2020 году выросли на 2,6% по сравнению с 2019-м, реальные доходы снизились на 0,9%, реальные располагаемые денежные доходы сократились на 1,3%.