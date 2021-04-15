Пензенские прокуроры в I квартале выявили около 30 нарушений в сфере долевого строительства Экономика

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 29 нарушений в сфере долевого строительства в I квартале 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства в четверг, 15 апреля.

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В нем отмечается, что в договорах, заключенных АО «Пензгорстройзаказчик» с гражданами, выявлены положения, сокращающие гарантийный срок объекта долевого строительства по сравнению с тем, который установлен федеральным законодательством.

«Каменская межрайонная прокуратура в договорах ООО «СЗ «Инсайд Групп» с участниками долевого строительства установила факты возложения на участников обязанности по подписанию акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей по устранению отступлений от условий договора и (или) несоответствий обязательным требованиям. Положениями договоров предусматривалась обязанность участника долевого строительства уплатить застройщику штрафную неустойку в размере 200 тыс. рублей в случае несвоевременной государственной регистрации права собственности на объект долевого строительства, а также возможность внесения изменений в проектную декларацию без дополнительного согласования с участниками», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что в Кузнецке ООО «Стройзаказ» допустило нарушение сроков внесения сведений в проектную декларацию с использованием единой информационной системы жилищного строительства, а в Пензе ООО «СЗ «Парус» и ООО «СЗ «Веселовка-4» несвоевременного размещали в ЕИСЖС извещения о начале возведения объектов.

«Выявлены случаи нарушения застройщиками порядка передачи гражданам объектов долевого строительства. К примеру, прокурором Октябрьского района Пензы приняты меры реагирования в отношении ООО «Застава», ООО «Мегастрой Девелопмент», допустивших нарушения при переносе сроков завершения строительства. Аналогичные нарушения выявлены прокурором Заречного в деятельности ООО «СУ №2», — уточняется в сообщении.

В нем поясняется, что общества с ограниченной ответственностью «СТК», «Кейбери», «Светлый град», «Перспектива 24-Пенза» и «СЗ «ИСК «Альянс» допустили нарушения при размещения рекламы с предложениями о приобретении квартир в строящихся домах.

Из пресс-релиза следует, что с целью устранения выявленных нарушений было внесено 17 представлений, принесено три протеста, возбуждено десять дел об административных правонарушениях.

«По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены шесть лиц, к административной — четыре. Один материал прокурорской проверки направлен в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в тексте.