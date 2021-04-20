В Пензенской области выявлен дорожный картель Экономика

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Дорожный картель на сумму более 100 млн. рублей выявлен в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ФАС России.

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Из него следует, что речь идет о сговоре участников электронного аукциона, по результатам которого 11 ноября 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и индивидуальный предприниматель Ряшить Дасаев заключили госконтракт на ремонт автодороги на 101 млн. 556 тыс. 400 рублей 70 копеек.

«В пензенское УФАС России поступила информация из прокуратуры Пензенской области и управления ФСБ России по Пензенской области о возможном сговоре участников аукциона №0155200002219000655. Согласно данным электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», заявка ООО «Дорожное строительство» была отозвана до проведения аукциона. ООО «Камдорстрой» в ходе аукциона не сделало ни одного ценового предложения. ООО «Сфера» в ходе аукциона делало ценовые предложения, равные предложениям индивидуального предпринимателя», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что «Камдорстрой», «Дорожное строительство», «Сфера» и индивидуальный предприниматель, заранее зная о намерениях друг друга, отказались от самостоятельных действий с целью обеспечения ИП победы в аукционе.

«Пунктом 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к установлению, снижению или поддержанию цен на торгах. Ответчикам выданы предписания о недопущении нарушения антимонопольного законодательства», — указано в сообщении пресс-службы УФАС России по Пензенской области.