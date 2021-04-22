Должность директора «ОГЭК» занял Юрий Фадеев Экономика

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Юрий Фадеев занял должность директора государственного унитарного предприятия Пензенской области «Областная газоэнергетическая компания». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

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Сведения о новом руководителе «ОГЭК» внесены в ЕГРЮЛ в минувшую среду, 21 апреля.

До этого «Областную газоэнергетическую компанию» возглавлял Сергей Пох.

12 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, объявляя о кадровых решениях, сообщил, что Сергей Пох покинул занимаемый пост.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте «ОГЭК», история компании началась в 1997 году, когда распоряжением администрации Лопатинского района было создано государственное унитарное предприятие Пензенской области «Лопатиноэлектросеть и свет». Его основным видом деятельности являлась эксплуатация электрических сетей.

В июле 2008 года предприятие было переименовано в ГУП «Областная газоэнергетическая компания».

Среди видов деятельности «ОГЭК» — содержание и обслуживание электрических и газовых сетей, ремонт электро- и газового оборудования, строительно-монтажные работы по электрификации и газификации, сдача в аренду недвижимого имущества, хранение и складирование грузов и товарно-материальных ценностей.