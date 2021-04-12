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Руководители «ОАПХ», «ОГЭК» и «Пензенского объединения автовокзалов» покинули свои посты

10:08 | 12.04.2021 | Экономика

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Руководители трех предприятий — АО «Областной агропромышленный холдинг» («ОАПХ»), ГУП «Областная газоэнергетическая компания» («ОГЭК») и АО «Пензенское объединение автовокзалов» — покинули свои посты. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Руководители «ОАПХ», «ОГЭК» и «Пензенского объединения автовокзалов» покинули свои посты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас три человека ушли в отставку. Это руководители «Областного агропромышленного комплекса» Гринин Павел Геннадьевич, унитарного предприятия «Областная газоэнергетическая компания» Пох Сергей Геннадьевич и «Пензенского объединения автовокзалов» Степанов Роберт Альбертович», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 апреля.

Он попросил представителей Счетной палаты Пензенской области и регионального Минфина провести проверку работы указанных предприятий.

«[Необходимо] проанализировать всю практику деятельности данных организаций. При выявлении нарушений подготовить материалы для передачи в правоохранительные органы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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