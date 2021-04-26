Олег Тоцкий возглавил совет по инновациям и инвестициям Экономика

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Известный в Пензенской области бизнесмен, генеральный директор ООО «Околица» Олег Тоцкий стал председателем созданного в регионе совета по инновациям и инвестициям. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Сегодня подписано распоряжение №199-р о создании совета по инновациям и инвестициям при губернаторе Пензенской области. [...] В соответствии с распределением обязанностей, совет по инновациям и инвестициям будет возглавляться губернатором, а председателем этого совета, то есть тем, кто будет организовывать работу и вести, соответственно, заседания этого совета, будет Тоцкий Олег Юрьевич, генеральный директор ООО «Околица», естественно, на общественных началах», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

Он добавил, что Олег Тоцкий — предприниматель, «практически без каких-либо административных ресурсов выстроивший свой бизнес».

«Очень надеюсь, что Олег Юрьевич работу совета достаточно продуктивно выстроит», — отметил глава региона.

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По словам Олега Мельниченко, в состав совета включен целый ряд знаковых для Пензенской области бизнесменов, которые начинали развивать свое дело с конца 1980-х – начала 1990-х годов.

«В этот совет не входит ни один чиновник. Вообще ни один. Это принципиальное решение», — подчеркнул он.

Врио губернатора отметил, что совет наделен правом заслушивать государственных служащих по вопросам, связанным с инвестполитикой региона.

«Всю инвестиционную политику будем строить публично, будем обсуждать и будем, соответственно, уходить от каких-то кулуарных решений», — пообещал Олег Мельниченко.