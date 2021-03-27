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Мельниченко анонсировал создание совета по инновациям и инвестициям

16:51 | 27.03.2021 | Политика

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Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко анонсировал создание в регионе совета по инновациям и инвестициям.

Мельниченко анонсировал создание совета по инновациям и инвестициям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мною принято решение перезагрузить работу с бизнес-сообществом в Пензенском регионе. В силу этого будет сформирован совет по инновациям и инвестициям, в который будут включены представители пензенского бизнеса», — сказал он в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании области в субботу, 27 марта.

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По словам Олега Мельниченко, совету будет предоставлено право осуществлять экспертизу всех инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории региона.

«Также, думаю, что председатель данного совета будет избран из самой среды предпринимателей Пензенской области. В последующем [...] он войдет в состав правительства», — добавил врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

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