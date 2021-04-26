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Пензенская область сможет заместить 1,4 млрд. рублей коммерческого долга бюджетными кредитами

18:54 | 26.04.2021 | Экономика

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Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Пензенская область сможет заместить 1,4 млрд. рублей коммерческого долга бюджетными кредитами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко, комментируя меру поддержки, анонсированную президентом России Владимиром Путиным в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию.

Пензенская область сможет заместить 1,4 млрд. рублей коммерческого долга бюджетными кредитами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы сможем заместить порядка 1,4 млрд. рублей. [...] Это, может быть, не так грандиозно по сравнению с другими субъектами, где были накоплены большие кредитные задолженности, [...] но все равно для нас 1,4 млрд. рублей не являются лишними, тем более что мы получим возможность взять дополнительный коммерческий кредит под нужды», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

В свою очередь врио министра финансов Пензенской области Любовь Финогеева добавила, что экономия по обслуживанию долга по коммерческим кредитам составит примерно 100 млн. рублей.

«Кроме замены коммерческих кредитов на бюджетные, речь идет еще о том, чтобы реструктурировать бюджетные кредиты, которые мы в декабре прошлого года получили. Тоже это немного, но 400 млн. [рублей] до 2029 года будет рассрочено, и мы не будем гасить их до 1 июля, как было по условиям соглашения», — отметила она.

В продолжение темы Олег Мельниченко обратил внимание на то, что предложенные меры поддержки регионов дают возможность увеличить объем средств, направляемых на инфраструктурные проекты, но для этого по ним необходимо заблаговременно готовить проектно-сметную документацию.

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