В бюджет заложили деньги на предупреждение банкротства ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство Пензы»
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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Субсидии в размере 10 млн. и 30 млн. рублей соответственно будут предоставлены ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» из муниципального бюджета с целью реализации мер по предупреждению банкротства. Необходимые изменения внесены в бюджет Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ходе 22-й очередной сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
При обсуждении данного вопроса глава фракции ЛДПР в гордуме, координатор регионального отделения партии Павел Куликов обратил внимание на заключение на проект соответствующего решения, подписанное председателем контрольно-счетной палаты (КСП) Мариной Саушкиной и начальником юротдела городской думы Денисом Фунякиным, в котором говорится о нецелесообразности выделения субсидий указанным предприятиям.
Согласно заключению, предоставление денежных средств с целью предупреждения банкротства вне зависимости от природы возникновения задолженности и требований кредиторов противоречит ст. 78 Бюджетного кодекса России.
В свою очередь начальник финансового управления города Ольга Завьялкина, которая являлась докладчиком по данному вопросу, заявила, что она не совсем согласна с мнением КСП.
По ее утверждению, выделение субсидий возможно в рамках постановления администрации Пензы №824 от 28 июня 2020 года.
Денис Фунякин в ходе сессии подтвердил позицию юридического отдела.
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«Наше мнение изложено в заключении, то есть однозначно предоставление субсидий указанным организациям, по нашему мнению, будет нарушать нормы бюджетного законодательства. Больше добавить мне по этому вопросу нечего», — сказал он.
В свою очередь Марина Саушкина отметила, что предбанкротное состояние предприятий не вызвано муниципальным образованием.
«Сейчас и другие МУПы пойдут у нас за этими субсидиями», — предостерегла она.
После этого депутаты и представители городской администрации на протяжении примерно часа обсуждали, стоит ли в сложившейся ситуации выделять средства на поддержку данных муниципальных унитарных предприятий.
В итоге предложение мэрии все-таки было поддержано. В бюджет города заложены средства в сумме 40 млн. рублей на предоставление субсидий ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».