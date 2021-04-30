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В бюджет заложили деньги на предупреждение банкротства ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство Пензы»

18:59 | 30.04.2021 | Экономика

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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Субсидии в размере 10 млн. и 30 млн. рублей соответственно будут предоставлены ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» из муниципального бюджета с целью реализации мер по предупреждению банкротства. Необходимые изменения внесены в бюджет Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ходе 22-й очередной сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 апреля.

В бюджет заложили деньги на предупреждение банкротства ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При обсуждении данного вопроса глава фракции ЛДПР в гордуме, координатор регионального отделения партии Павел Куликов обратил внимание на заключение на проект соответствующего решения, подписанное председателем контрольно-счетной палаты (КСП) Мариной Саушкиной и начальником юротдела городской думы Денисом Фунякиным, в котором говорится о нецелесообразности выделения субсидий указанным предприятиям.

Согласно заключению, предоставление денежных средств с целью предупреждения банкротства вне зависимости от природы возникновения задолженности и требований кредиторов противоречит ст. 78 Бюджетного кодекса России.

В свою очередь начальник финансового управления города Ольга Завьялкина, которая являлась докладчиком по данному вопросу, заявила, что она не совсем согласна с мнением КСП.

По ее утверждению, выделение субсидий возможно в рамках постановления администрации Пензы №824 от 28 июня 2020 года.

Денис Фунякин в ходе сессии подтвердил позицию юридического отдела.

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«Наше мнение изложено в заключении, то есть однозначно предоставление субсидий указанным организациям, по нашему мнению, будет нарушать нормы бюджетного законодательства. Больше добавить мне по этому вопросу нечего», — сказал он.

В свою очередь Марина Саушкина отметила, что предбанкротное состояние предприятий не вызвано муниципальным образованием.

«Сейчас и другие МУПы пойдут у нас за этими субсидиями», — предостерегла она.

После этого депутаты и представители городской администрации на протяжении примерно часа обсуждали, стоит ли в сложившейся ситуации выделять средства на поддержку данных муниципальных унитарных предприятий.

В итоге предложение мэрии все-таки было поддержано. В бюджет города заложены средства в сумме 40 млн. рублей на предоставление субсидий ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

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