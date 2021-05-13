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Консолидированный бюджет региона по доходам за январь-март исполнен на 103,8%

15:37 | 13.05.2021 | Экономика

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Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Доходы в размере 16 млрд. 342 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-марте 2021 года, план выполнен на 103,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

Консолидированный бюджет региона по доходам за январь-март исполнен на 103,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 11 млрд. 768,7 млн. рублей, или 105,3% к плану; безвозмездные поступления — 4 млрд. 573,3 млн. рублей (100,1%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,5%: при плане в 13 млрд. 596,8 млн. рублей фактически поступило 14 млрд. 78,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 9 млрд. 514,2 млн. рублей при ожидаемом уровне 9 млрд. 42,2 млн. рублей, план выполнен на 105,2%.

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