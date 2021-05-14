В Пензенской области в I квартале выданы ипотечные жилищные кредиты почти на 7,6 млрд. рублей Экономика

Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. 3 тыс. 669 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 7 млрд. 579 млн. рублей предоставлено физическим лицам в Пензенской области в I квартале 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

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Согласно представленным сведениям, число выданных ИЖК выросло на 34%, их объем — на 47%.

В январе-марте 2020 года жителями было оформлено 2 тыс. 746 ипотечных жилищных кредитов на 5 млрд. 149 млн. рублей.

По состоянию на март 2021 года средневзвешенная ставка по ИЖК, предоставленным физлицам в рублях, составила в Пензенской области 6,81%. Год назад она была выше — 8,83%

На 1 апреля 2021 года объем задолженности по ИЖК составил 65 млрд. 885 млн. рублей, доля просроченной — 0,5% (318 млн. рублей).