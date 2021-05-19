Александр Хлобыстов официально представлен в качестве управляющего пензенским отделением Банка России Экономика

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский официально представил временно исполняющему обязанности губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко Александра Хлобыстова, назначенного на должность управляющего региональным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня он приступил к своим обязанностям. Работает в банке более 30 лет. Перебрался из Кирова», — сказал Руслан Вестеровский в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона в среду, 19 мая.

Он обратил внимание на то, что ключевые функции региональных подразделений связаны с экономическим развитием субъектов РФ, поэтому учреждение нацелено на диалог.

Олег Мельниченко заверил, что правительство Пензенской области также заинтересовано во взаимодействии с Банком России.

«Безусловно, опыт Александра Владимировича Хлобыстова востребован, в том числе и в качестве эксперта высокого уровня по вопросам бюджетной и финансовой политики», — отметил врио губернатора.

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В свою очередь начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Лариса Павлова, которая также принимала участие в рабочей встрече, обратила внимание на то, что Александр Хлобыстов перед назначением на должность прошел серьезный отбор.

«У Александра Владимировича в послужном списке работа руководителем ревизионного отдела, многолетний стаж. Нам важно, чтобы в отделении Пензы был руководитель, у которого все под контролем», — подчеркнула она.

Также присутствующие затронули темы безопасности онлайн-сервисов и повышения уровня финансовой грамотности населения.

«Практически каждый день в сводке МВД фигурируют вопросы, связанные с мошенническими действиями в отношении граждан», — отметил Олег Мельниченко.

Помимо этого, он акцентировал внимание на необходимости создания положительного инвестиционного климата на территории Пензенской области.

«Для этого надо не только снять административные барьеры, но и добиться, чтобы финансово-кредитная система работала как часы, в том числе и с позиции привлечения возможных кредитов для реализации тех или иных проектов», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.