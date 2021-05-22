В Пензе пройдут общественные обсуждения годового отчета об исполнении бюджета региона Экономика

Пенза, 22 мая 2021. PenzaNews. Общественные обсуждения годового отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2020 год пройдут в онлайн-формате в предстоящий четверг, 27 мая.

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Проект закона «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2020 год» размещен на сайте Законодательного собрания, чтобы ознакомиться с ним могли все желающие.

Также есть возможность задать интересующие вопросы и оставить предложения. Для этого предусмотрена специальная информация на сайте регионального парламента.

Общественные обсуждения организованы в соответствии с законом «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области» в целях выявления общественного мнения, сообщает пресс-служба Заксобрания.