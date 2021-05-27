В Пензенской области в январе-апреле введено 249,5 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. 249,5 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-апреле 2021 года, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

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«Индивидуальными застройщиками было введено 174 тыс. кв. метров жилья, или 122,4% к уровню января-апреля 2020 года», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что с начала текущего года в Пензенской области введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов и 1 тыс. 23 индивидуальных.

«По сравнению с январем-апрелем 2020 года ввод жилых домов увеличился в 29 районах и городах области. Наибольший удельный вес [...] приходится на Пензу — 50,3% и Пензенский район — 15,4%», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что в Пензе в январе-апреле 2021 года введено 125,4 тыс. кв. метров жилья, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, в том числе индивидуальными застройщиками — 84,7 тыс. кв. метров.