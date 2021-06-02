Пензенская делегация во главе с Олегом Мельниченко примет участие в ПМЭФ Экономика

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Олегом Мельниченко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу в среду, 2 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«В двухдневную программу работы на форуме временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области включено проведение 3–4 июня более 15 деловых встреч с руководителями крупных компаний сферы АПК, связи, жилищно-коммунального хозяйства, финансово-кредитных организаций, а также главами российских регионов», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что запланировано подписание более десятка документов — соглашений о сотрудничестве, протоколов о намерениях, планов реализации мероприятий и дорожных карт.

«Кроме того, Олег Мельниченко намерен принять участие в заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации, панельных дискуссиях и пленарном заседании, на котором выступит президент РФ Владимир Путин», — сказано в тексте.

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Проведение ПМЭФ-2021 в очном формате даст новый стимул развитию деловых связей на фоне пандемии

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) организован в очном формате. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Главная тема ПМЭФ-2021 — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Основная деловая программа состоит из четырех тематических блоков: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты».