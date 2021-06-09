Стало известно о задержке строительства завода по производству консервов в Каменке Экономика

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Строительство завода по переработке индейки и производству консервов в городе Каменке Пензенской области задерживается. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «Об утверждении дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению между правительством Пензенской области и ООО «ПензаМолИнвест», который включен в проект повестки ближайшей сессии Законодательного собрания региона.

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«Между правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «ПензаМолИнвест» (далее ООО «ПензаМолИнвест») заключено инвестиционное соглашение от 19 августа 2019 года №4-7a-14/70. Данное соглашение предусматривает оказание государственной поддержки предприятию в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству завода по переработке индейки мощностью 214 тонн в сутки. [...] B связи с задержкой начала строительства завода по переработке индейки и производству консервов в городе Каменке Каменского района Пензенской области и переносом сроков ввода объекта в эксплуатацию по ходатайству инвестора планируется исключить из проекта данный объект, включив объекты «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе села Плесс Мокшанского района Пензенской области» и «Комбикормовый завод в рабочем поселке Колышлей Колышлейского района Пензенской области», — сказано в пояснительной записке.

В ней отмечается, что для этого имеются все правовые основания, поскольку предприятие в еще не воспользовалось налоговыми льготами, так как объекты в Каменке являлись последними из тех, которые подлежат вводу в рамках соглашения.

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«Объем капитальных вложений в проект в течение 2018–2021 годов планировался в сумме 11 млрд. 350 млн. рублей. В связи с переносом сроков строительства объектов и включением новых объектов инвестиционный период продлевается до 2022 года, объем инвестиций составит 17 млрд. 238 млн. рублей. C начала реализации проекта (с III квартала 2018 года) инвестировано средств 9 млрд. 493,9 млн. рублей, что составляет 55% от общей стоимости проекта», — уточняется в тексте.

В пояснительной записке добавляется, что было предусмотрено создание дополнительно не менее 800 рабочих мест в течение 2020–2022 годов, а дополнительное соглашение повлечет изменение показателя — 667 в течение 2020–2023 годов.

Из нее следует, что также намечено скорректировать начало отсчета срока предоставления налоговых льгот.

«Сумма налоговых льгот составит, по оценке, 226,1 млн. рублей (уменьшение на 178,2 млн. рублей). При этом дополнительные доходы с момента ввода в эксплуатацию имущественных объектов, предусмотренных проектом, до истечения периода их полной окупаемости составят 740,4 млн. рублей (увеличение на 321,1 млн. рублей) за счет поступлений налога на имущество организаций и налога на доходы физических лиц», — говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению с «ПензаМолИнвестом» будет утверждено в предстоящую пятницу, 11 июня.