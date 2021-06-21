EN
18:24:53 Понедельник, 21 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области введены ограничения для предприятий общепита

12:39 | 21.06.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Новые ограничения для предприятий общепита, включая фуд-корты в торговых центрах, введены в Пензенской области с понедельника, 21 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 17 июня.

В Пензенской области введены ограничения для предприятий общепита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Запретить предприятиям (организациям) общественного питания оказывать услуги в период с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов», — говорится в документе.

«Приостановить деятельность фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания навынос и доставки заказов», — добавляется в постановлении.

В нем отмечается, что документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Новости партнеров
Читайте также
Суд увеличил до 600 тыс. рублей размер компенсации женщине, лишившейся руки на работе В Пензе 26 июня ограничат продажу алкоголя
Михаил Дралин выступил на втором этапе Российской серии кольцевых гонок В Пензе выявлена поддельная 5-тысячная купюра
В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом Мельниченко обратил внимание на влияние вакцинации от коронавируса на экономику
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама