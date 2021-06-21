В Пензенской области введены ограничения для предприятий общепита Экономика

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Новые ограничения для предприятий общепита, включая фуд-корты в торговых центрах, введены в Пензенской области с понедельника, 21 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 17 июня.

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«Запретить предприятиям (организациям) общественного питания оказывать услуги в период с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов», — говорится в документе.

«Приостановить деятельность фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания навынос и доставки заказов», — добавляется в постановлении.

В нем отмечается, что документ вступает в силу со дня официального опубликования.