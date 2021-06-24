Коммунальные услуги на 9,6 млрд. рублей оказаны жителям Пензенской области в январе-мае Экономика

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Коммунальные услуги на 9 млрд. 643,4 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-мае 2021 года, что в сопоставимой оценке на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, в общем объеме платных услуг, оказанных жителям, на долю коммунальных по итогам пяти месяцев текущего года пришлось 37,6%.

На втором месте с показателем 15,8% находятся телекоммуникационные услуги. Их объем в январе-мае 2021 года составил 4 млрд. 66,1 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Третье место в структуре объема платных услуг с показателем 9,2% занимают бытовые. За пять месяцев текущего года они оказаны на 2 млрд. 351 млн. рублей, рост — 24,6%.

Помимо этого, значительную долю в расходах населения составили транспортные услуги, которые в январе-мае текущего года оказаны на 2 млрд. 189,3 млн. рублей (-4,1%), медицинские — на 2 млрд. 136,4 млн. рублей (+34,5%), жилищные — на 1 млрд. 746,6 млн. рублей (-7%), услуги системы образования — на 1 млрд. 561,6 млн. рублей (+13,4%).