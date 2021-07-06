Пензенская область заняла 67 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения Экономика

Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла 67 место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения, подготовленном специалистами РИА Рейтинг.

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Для сравнения ситуации в разных субъектах РФ аналитики рассчитали отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом медианные доходы и стоимость фиксированного набора представляют собой оценку на основе показателей за 12 месяцев — с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го.

В качестве дополнительных показателей авторы рейтинга использовали долю населения, живущего за чертой бедности, то есть имеющего доходы ниже регионального прожиточного минимума, а также за чертой крайней бедности — с доходами ниже половины регионального прожиточного минимума.

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Согласно представленным данным, отношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило в среднем по России 1,58, в Пензенской области — 1,3.

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе, где показатель достиг 3,13. Это единственный регион, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора.

В рейтинге также указано, что доля населения, живущего за чертой бедности, в 2020 году составила в России 12,1%, в Пензенской области — 13%.

Доходы менее половины от прожиточного минимума в целом в стране имели 1,8% граждан, в Пензенской области — 1,3%.