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Доля населения Пензенской области, живущего за чертой бедности, составила по итогам 2020 года 13%

11:05 | 09.06.2021 | Общество

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Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Доля населения Пензенской области, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, по предварительным сведениям, составила по итогам 2020 года 13%. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Доля населения Пензенской области, живущего за чертой бедности, составила по итогам 2020 года 13%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно официальной информации, за чертой бедности живут 167,8 тыс. человек.

При этом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составляла в 2020 году в Пензенской области 9 тыс. 512 рублей.

В 2019 году денежные доходы ниже величины прожиточного минимума в Пензенской области имели 177,5 тыс. человек, или 13,6% от общей численности населения.

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По предварительным данным, среднедушевые денежные доходы населения региона составили в прошлом году 23 тыс. 879,2 рубля, среднедушевые потребительские расходы — 19 тыс. 303,9 рубля, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих в экономике — 32 тыс. 765,9 рубля, средний размер начисленных месячных пенсий — 14 тыс. 520,2 рубля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2020 года была принята региональная программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Пензенской области».

Главным результатом ее реализации должно стать снижение к 2030 году уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017-го.

На уровне региона установлены следующие целевые показатели по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума: на 2021 — 11,8%, на 2022 — 12,2%, на 2023 — 10,6%, на 2024 — 10%, на 2025 — 9,5%, на 2026 — 8,9%, на 2027 — 8,5%, на 2028 — 8%, на 2029 — 7,6%, на 2030 — 7,1%.

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