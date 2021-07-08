Пензенская область рассчитывает получить инфраструктурный кредит на опорную муниципальную дорожную сеть Экономика

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область рассчитывает получить инфраструктурный кредит на строительство и реконструкцию опорной муниципальной дорожной сети. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«В самом разбитом и самом плачевном состоянии у нас находятся именно муниципальные дороги. [...] Естественно, у муниципалитетов нет денег, им не хватает средств для того, чтобы эти дороги в нормальном состоянии содержать», — отметил он во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.

Руководитель субъекта федерации добавил, что составлена тепловая карта региона, на которой отражены наиболее острые проблемы, связанные с состоянием муниципальных дорог.

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«Все это мы сейчас переложили в заявку соответствующую. Эта заявка уже предварительно направлена в Москву для вхождения Пензенской области в инфраструктурный проект по строительству и реконструкции опорной муниципальной дорожной сети. Это тот самый инфраструктурный проект и инфраструктурный кредит, про который говорил президент [России Владимир Путин в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию 21 апреля]», — сказал Олег Мельниченко.

Он напомнил, что всего регионам планируется предоставить инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 млрд. рублей, при этом ставка по ним будет не более 3% годовых.

«Это по факту большой бюджетный кредит, который мы должны получить», — уточнил он.

По словам Олега Мельниченко, теперь многое будет зависеть от глав администраций муниципальных образований и от той скорости, с которой они организуют работу по подготовке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы.

«Без этого условия бюджетные средства не выделяются», — подчеркнул врио губернатора.