EN
01:27:06 Пятница, 9 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область рассчитывает получить инфраструктурный кредит на опорную муниципальную дорожную сеть

17:15 | 08.07.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область рассчитывает получить инфраструктурный кредит на строительство и реконструкцию опорной муниципальной дорожной сети. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Пензенская область рассчитывает получить инфраструктурный кредит на опорную муниципальную дорожную сеть. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В самом разбитом и самом плачевном состоянии у нас находятся именно муниципальные дороги. [...] Естественно, у муниципалитетов нет денег, им не хватает средств для того, чтобы эти дороги в нормальном состоянии содержать», — отметил он во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.

Руководитель субъекта федерации добавил, что составлена тепловая карта региона, на которой отражены наиболее острые проблемы, связанные с состоянием муниципальных дорог.

Читайте также

Регионам планируется предоставить инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 млрд. рублей

«Все это мы сейчас переложили в заявку соответствующую. Эта заявка уже предварительно направлена в Москву для вхождения Пензенской области в инфраструктурный проект по строительству и реконструкции опорной муниципальной дорожной сети. Это тот самый инфраструктурный проект и инфраструктурный кредит, про который говорил президент [России Владимир Путин в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию 21 апреля]», — сказал Олег Мельниченко.

Он напомнил, что всего регионам планируется предоставить инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 млрд. рублей, при этом ставка по ним будет не более 3% годовых.

«Это по факту большой бюджетный кредит, который мы должны получить», — уточнил он.

По словам Олега Мельниченко, теперь многое будет зависеть от глав администраций муниципальных образований и от той скорости, с которой они организуют работу по подготовке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы.

«Без этого условия бюджетные средства не выделяются», — подчеркнул врио губернатора.

Новости партнеров
Читайте также
В Заречном с 9 июля приостановят вакцинацию первым компонентом В Сердобске компания погасила долги по зарплате после возбуждения уголовного дела
«Тихвинская ярмарка» из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате Руководитель службы персонала «ПТПА» удостоена благодарности президента России
В Пензенской области за сутки подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом В Пензе молодой человек перевел телефонному мошеннику 450 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама