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В Пензенской области принято решение о перераспределении средств бюджета на 2021 год

13:30 | 20.07.2021 | Экономика

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Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко подписал постановление регионального правительства «О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2021 год».

В Пензенской области принято решение о перераспределении средств бюджета на 2021 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, увеличены расходы Минздраву на корректировку проектной документации на строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера — на 15 млн. рублей; управлению ЖКХ и гражданской защиты населения на аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах ЖКХ — на 10 млн. рублей, на оборудование для проведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов — на 2 млн. 882,9 тыс. рублей; министерству образования на проведение окружного полуфинала всероссийского конкурса «Большая перемена» — на 14 млн. 905,7 тыс. рублей; управлению транспорта на приобретение транспортных средств для использования на маршрутах регулярных перевозок и проведение независимой экспертизы приемки исполнения контракта — на 2,2 млн. рублей.

Вместе с тем уменьшены бюджетные ассигнования министерству финансов на 44 млн. 988,6 тыс. рублей.

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