В Пензе заложен камень на месте будущего лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера Медицина

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Символический камень в ознаменование начала строительства лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера заложен в пятницу, 21 мая.

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В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Они закрепили памятную табличку на символическом камне.

Как отметил Олег Мельниченко, вопрос о строительстве лабораторно-диагностического корпуса прорабатывался давно — была подготовлена проектно-сметная документация, а в 2019 году данная тема рассматривалась при проведении дней Пензенской области в Совете Федерации и нашла отражение в итоговом постановлении верхней палаты российского парламента.

Однако сроки реализации проекта, по словам врио губернатора, были сдвинуты «в связи с бюджетными особенностями».

«Очень активно включилась в этот процесс [спикер Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко. Общими усилиями удалось решить вопрос, [...] чтобы мы могли уже в этом году начать строительные работы», — сказал он.

Олег Мельниченко отметил важность создания нового корпуса для оказания качественной медицинской помощи онкобольным.

«Собственно, ради людей мы работаем», — подчеркнул он.

В свою очередь Инна Святенко обратила внимание на то, что в перспективе предстоит большая работа, в том числе по обучению кадров работе на современном оборудовании, которое планируется установить в новом корпусе.

«Борьба с онкологическими заболеваниями — это огромный труд огромного творческого коллектива. Искренне надеюсь на то, что данный корпус даст возможность сохранить жизни многих людей, которые проживают здесь, в Пензенской области», — сказала она.

По словам Андрея Каприна, для него большая честь участвовать в столь знаменательном событии.

Он также выразил мнение, что присутствие на церемонии главы региона Олега Мельниченко в свой день рождения свидетельствует о том, что теме борьбы с онкологией уделяется большое внимание.

«Я счастлив, что расширяется диспансер. Диспансер необычный. [...] Здесь есть гематология, здесь есть детское отделение, это очень редко. [...] Обычно это все располагается, вы знаете, на территории областных клиник», — отметил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России.