В Пензе 22 июля стартует конкурсный отбор резидентов промышленного технопарка «Союз» Экономика

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. АО «Корпорация развития Пензенской области» начнет прием заявлений на присвоение статуса резидента промышленного технопарка «Союз», расположенного на улице Центральной в Пензе, в предстоящий четверг, 22 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

Фото: Econom.pnzreg.ru

«По результатам конкурсного отбора с резидентом будет заключен договор аренды», — сказано в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что при расчете арендной платы применяется базовая ставка за 1 кв. метр общей площади нежилых помещений технопарка в размере 150 рублей.

«Расходы на услуги связи, интернет, освещение в арендуемых помещениях, электроэнергию для оборудования, водоснабжение и водоотведение в производственных помещениях (при наличии) не входят в размер арендной платы и оплачиваются отдельно», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что свободные производственные площади составляют 10 тыс. кв. метров.

«Срок окончания приема документов — до 23 августа», — подчеркивается в тексте.