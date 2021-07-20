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В Пензе 22 июля стартует конкурсный отбор резидентов промышленного технопарка «Союз»

16:36 | 20.07.2021 | Экономика

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Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. АО «Корпорация развития Пензенской области» начнет прием заявлений на присвоение статуса резидента промышленного технопарка «Союз», расположенного на улице Центральной в Пензе, в предстоящий четверг, 22 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

В Пензе 22 июля стартует конкурсный отбор резидентов промышленного технопарка «Союз»

Фото: Econom.pnzreg.ru

«По результатам конкурсного отбора с резидентом будет заключен договор аренды», — сказано в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что при расчете арендной платы применяется базовая ставка за 1 кв. метр общей площади нежилых помещений технопарка в размере 150 рублей.

«Расходы на услуги связи, интернет, освещение в арендуемых помещениях, электроэнергию для оборудования, водоснабжение и водоотведение в производственных помещениях (при наличии) не входят в размер арендной платы и оплачиваются отдельно», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что свободные производственные площади составляют 10 тыс. кв. метров.

«Срок окончания приема документов — до 23 августа», — подчеркивается в тексте.

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