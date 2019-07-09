Одобрена заявка на создание промпарков в Пензе и Сердобске Экономика

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Экспертная комиссия Минэкономразвития России одобрила заявку Пензенской области на создание двух промышленных парков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства экономики региона, в Пензе планируется открыть промышленный парк «Союз», который будет специализироваться на мебельном производстве. Ожидается, что создание такого промпарка позволит создать крупный кластер, дав толчок развития отрасли.

Проектная стоимость, включающая в себя проведение строительно-монтажных работ и закупку оборудования, составит более 673 млн. рублей.

В моногороде Сердобске предполагается открыть индустриальный парк «Мастер». Проект намечено реализовать совместно с ПАО «КамАЗ» на незадействованных площадях градообразующего предприятия «Сердобский машиностроительный завод». Запуск индустриального парка позволит провести реновацию площадей завода и решить проблему трудоустройства местных жителей.

На территории парка будет организовано промышленное производство металлоконструкций, стальных изделий, комплектующих для автомобилей. Стоимость проекта оценивается в 608 млн. рублей.

Конкурс по распределению на 2020–2022 годы субсидий из федерального бюджета по обеспечению льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям проводился Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства».

Он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего в ходе конкурсного отбора поступило 48 заявок от 25 регионов: 18 — на открытие технопарков, 30 — индустриальных парков.

По результатам экспертизы предварительно поддержано 17 проектов.