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В Пензенской области объем средств физлиц на счетах в банках превысил 168,4 млрд. рублей

14:03 | 10.08.2021 | Экономика

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Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц, размещенных на счетах в банках на территории Пензенской области, составил по состоянию на 1 июля 2021 года 168,4 млрд. рублей, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области объем средств физлиц на счетах в банках превысил 168,4 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Большую часть вкладов составляют рублевые сбережения: на них приходится более 94% всех привлеченных банками средств граждан, или 159 млрд. рублей; сумма за год выросла на 11,1%», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что объем средств в иностранной валюте и драгоценных металлах соответствует почти 9,5 млрд. рублей, рост — 16,3%.

«Индивидуальные предприниматели на 1 июля 2021 года хранили в банках чуть больше 8,4 млрд. рублей (+10,5%)», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что объем средств на депозитах юридических лиц на начало июля текущего года превысил 11,6 млрд. рублей, рост — 1,5%; на прочих счетах организаций — 26,5 млрд. рублей, что на 24,6% больше по сравнению с показателем на 1 июля 2020 года.

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