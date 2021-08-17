Платные парковки за полгода принесли в бюджет Пензы около 882 тыс. рублей Экономика

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. 881 тыс. 960 рублей поступило в бюджет Пензы от работы платных муниципальных автоматизированных парковок в I полугодии 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы гордумы.

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В нем отмечается, что в 2018 году платные парковки принесли городу 1 млн. 391 тыс. 280 рублей, в 2019-м — 5 млн. 915 тыс. 170 рублей, в 2020-м — 6 млн. 231 тыс. 380 рублей.

«Среднее количество посетителей платной парковки по улице Лермонтова в сутки составляет 206 машин. Увеличение процента загруженности наблюдается в период с 9.00 до 11.00. Средний процент загруженности за месяц составляет 56%», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в среднем на платной парковке на улице Пушкина автомобилисты оставляют 125 машин, востребованность объекта возрастает с 14.00 до 17.00, средний процент загруженности за месяц составляет 33%.

Из сообщения следует, что среднее количество посетителей платной парковки на улице Кирова — 297, число оставленных машин возрастает с 12.00 до 15.00, средний процент загруженности за месяц — 69%.