Платные парковки в 2019 году пополнили бюджет Пензы почти на 6 млн. рублей Общество

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Около 6 млн. рублей поступило в бюджет Пензы в 2019 году от работы платных муниципальных парковок. Об этом сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Кузькин.

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«За 2019 год доходы от платных парковок составили 5 млн. 915 тыс. рублей», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по безопасности и городскому хозяйству, состоявшегося во вторник, 19 мая.

Виталий Кузькин напомнил, что платные муниципальные парковки действуют на улицах Кирова и Пушкина — на 62 машиноместа каждая, а также на улице Лермонтова, где могут разместиться 48 автомобилей.

Кроме того, в ходе заседания заместитель начальника УЖКХ отчитался о других направлениях работы управления, включая ремонт дорог.

«В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 159 объектов на общую сумму 1 млрд. 124 млн рублей», — цитирует Виталия Кузькина пресс-служба мэрии Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2018 года бюджет Пензы получил около 2,8 млн. рублей от работы платных муниципальных парковок на улицах Лермонтова и Пушкина.