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В Пензенской области инвестиции в основной капитал в I полугодии составили около 34,3 млрд. рублей

10:20 | 07.09.2021 | Экономика

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. 34 млрд. 261,9 млн. рублей инвестиций использовано на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области в январе-июне 2021 года, что в сопоставимых ценах на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области инвестиции в основной капитал в I полугодии составили около 34,3 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В видовой структуре преобладают инвестиции на приобретение и модернизацию машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, — 45,1%, а также на строительство нежилых зданий и сооружений — 28,9%. На строительство жилья направлено 21,2% инвестиций, на объекты интеллектуальной собственности — 0,3%, на прочие задачи — 4,5%.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в I квартале текущего года инвестиции в основной капитал составили в Пензенской области 13 млрд. 81,6 млн. рублей. Снижение к прошлогоднему показателю было зафиксировано на уровне 2,3%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2020 года инвестиции в основной капитал в Пензенской области составили 94 млрд. 677,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,2% больше, чем в 2019-м.

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