В Пензенской области не будут повышать выкупную цену земли для собственников коммерческой недвижимости Экономика

Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Цена расположенных на территории региона земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, и тех, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности, будет сохранена в 2022 году на прежнем уровне. Это следует из постановления облправительства №561-пП от 6 сентября 2021 года, которым внесены изменения в постановление №396-пП.

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Воспользоваться льготными условиями смогут представители бизнеса, желающие выкупить земельные участки под своей коммерческой недвижимостью.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте департамента государственного имущества Пензенской области, принятое решение будет содействовать пополнению доходной части бюджета.

«Заморозка ставок будет способствовать формированию потребительского спроса на землю. Кроме того, бизнесмены начнут охотнее выкупать землю под своей коммерческой недвижимостью — торговыми центрами, магазинами, станциями техобслуживания, автомойками и так далее. Мораторий даст толчок предпринимателям для дальнейшего развития своего дела», — сказано в тексте.