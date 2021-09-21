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Пензенский центр компетенций в сфере производительности труда прошел сертификацию

11:45 | 21.09.2021 | Экономика

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), действующий в Пензенской области, прошел сертификацию Федерального центра компетенций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационной политики региона.

Пензенский центр компетенций в сфере производительности труда прошел сертификацию

Фото: Prom.pnzreg.ru

«На дистанционном этапе проверялось выполнение поставленных целей, сроки реализации проектов, качество их ведения и мониторинга. На очном этапе проверялись результаты проектов на предприятиях-участниках и организация внутренних процессов самого РЦК», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе второго этапа эксперты оценили реализацию проектов ООО «Современная упаковка» и ООО «Кузнецкий технопарк», а также деятельность «Фабрики процессов» и организацию работ по обучению в РЦК.

«По итогам экспертная комиссия в составе представителей Минэкономразвития РФ, Федерального центра компетенций, региональных центров компетенций Ярославской области и Республики Башкортостан дала положительное заключение. Эксперты отметили высокий уровень организации работы РЦК и полное соответствие стандартам, утвержденным Федеральным центром компетенций», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которого работает центр компетенций, успешно реализуется в Пензенской области с 2019 года.

«К настоящему моменту уже перевыполнен плановый годовой показатель [на 2021 год], а именно — 47 предприятий области вовлечено в нацпроект», — подчеркивается в пресс-релизе.

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