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Годовая инфляция в Пензенской области в августе составила 7,66%

10:57 | 23.09.2021 | Экономика

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Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Годовая инфляция в Пензенской области в августе 2021 года составила 7,66%, при этом ее уровень оставался выше, чем в Приволжском федеральном округе и в России в целом — 6,86% и 6,68% соответственно. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии, размещенном на сайте Банка России.

Годовая инфляция в Пензенской области в августе составила 7,66%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ценовую динамику в области повлияли расширение предложения плодоовощной продукции, введенные правительством России пошлины на экспорт ряда сырьевых товаров и эффект высокой базы прошлого года. Также сказались постепенное восстановление предложения пиломатериалов на внутреннем рынке в условиях снижения мировых цен на древесину и определенная нормализация цен на отдых по популярному направлению зарубежного туризма», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что годовой прирост цен на продовольственные товары в Пензенской области в августе составил 8,74%, на непродовольственные — 8,25%, на услуги — 4,97%.

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