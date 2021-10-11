Рынок труда Пензенской области вернулся к допандемическим показателям — Качан Экономика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Рынок труда Пензенской области вернулся к допандемическим показателям. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

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«Если в среднем численность занятых до пандемии составляла 627 тыс. 200 человек, а безработных, состоящих на учете в органах службы занятости, 5 тыс. 300 человек, то в пик эпидемии занятость снизилась до 605 тыс. 800 человек, а [число] зарегистрированных безработных выросло до 34 тыс. 700 человек», — отметил он.

По словам Алексея Качана, рост безработицы в Пензенской области фиксировался на протяжении шести месяцев, при этом максимальный уровень общей безработицы пришелся на 1 июля 2020 года — 5,8%.

«Стабилизация регионального рынка труда началась с октября прошлого года, и в настоящее время основные ее показатели уже достигли допандемических значений: на 1 августа уровень общей безработицы составляет 4,1% (в Российской Федерации — 4,7%), а уровень регистрируемой безработицы — 0,83% (в среднем по ПФО — 1%)», — сказал врио министра.

Он добавил, что достаточно быстрыми темпами восстановился рынок труда в Городищенском, Каменском, Лопатинском, Белинском, Бессоновском, Бековском районах и городе Пензе, при этом высокий уровень безработицы до сих пор фиксируется в Малосердобинском, Вадинском, Земетчинском и Башмаковском районах.

«В каждом из этих муниципалитетов структура безработных граждан различная. Если в Малосердобинском, Земетчинском районах преобладают безработные пенсионного возраста, в Вадинском — граждане, впервые ищущие работу, в Башмаковском районе — родители, которые имеют несовершеннолетних детей. Следовательно, подходы к работе с такими гражданами носят специфичный, адресный характер», — констатировал Алексей Качан.