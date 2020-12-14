Ситуация на рынке труда Пензенской области начала стабилизироваться — Алексей Качан Экономика

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Ситуация на рынке труда Пензенской области начала стабилизироваться. Об этом заявил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

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«Нужно отметить, что начиная с октября пошла стабилизация и уменьшение [числа безработных]. Это связано в первую очередь с работой службы занятости по трудоустройству», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 14 декабря.

Алексей Качан уточнил, что при содействии специалистов с начала 2020 года были трудоустроены более 34 тыс. человек.

«Сейчас 21 тыс. 820 безработных остается», — добавил он.

По словам министра, в III квартале текущего года число безработных доходило до 34 тыс. 800.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

