Ситуация на рынке труда Пензенской области начала стабилизироваться — Алексей Качан
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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Ситуация на рынке труда Пензенской области начала стабилизироваться. Об этом заявил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Нужно отметить, что начиная с октября пошла стабилизация и уменьшение [числа безработных]. Это связано в первую очередь с работой службы занятости по трудоустройству», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 14 декабря.
Алексей Качан уточнил, что при содействии специалистов с начала 2020 года были трудоустроены более 34 тыс. человек.
«Сейчас 21 тыс. 820 безработных остается», — добавил он.
По словам министра, в III квартале текущего года число безработных доходило до 34 тыс. 800.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.
Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.