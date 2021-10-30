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Оборот предприятий общепита в Пензенской области за 9 месяцев составил 8,1 млрд. рублей

12:05 | 30.10.2021 | Экономика

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Пенза, 30 октября 2021. PenzaNews. Оборот предприятий общественного питания в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года составил 8 млрд. 123,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Оборот предприятий общепита в Пензенской области за 9 месяцев составил 8,1 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, в I квартале оборот кафе, ресторанов и баров составил 2 млрд. 94,4 млн. рублей: в январе — 662,4 млн. рублей, в феврале — 664,2 млн. рублей, в марте — 767,8 млн. рублей.

Во II квартале показатель вырос до 2 млрд. 741,1 млн. рублей: в апреле он составил 841,7 млн. рублей, в мае — 904,7 млн. рублей, в июне — 994,7 млн. рублей.

В III квартале оборот предприятий общепита достиг 3 млрд. 287,6 млн. рублей: в июле — 1 млрд. 17,9 млн. рублей, в августе — 1 млрд. 90,9 млн. рублей, в сентябре — 1 млрд. 178,8 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году оборот предприятий общественного питания в Пензенской области составил 8 млрд. 960,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 19,1% меньше по сравнению с 2019-м.

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