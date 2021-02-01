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Оборот предприятий общепита Пензенской области в 2020 году упал на 19,1%

09:29 | 01.02.2021 | Экономика

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Оборот предприятий общественного питания в Пензенской области составил в 2020 году 8 млрд. 960,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 19,1% меньше по сравнению с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Оборот предприятий общепита Пензенской области в 2020 году упал на 19,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в январе 2020 года оборот общественного питания в регионе составил 842,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2019-го; в феврале — 817,2 млн. рублей (-7,1%); в марте — 786,3 млн. рублей (-13,5%); а в апреле достиг минимального с начала года значения — 460,7 млн. рублей (-50,3%).

Затем началось постепенное восстановление оборота ресторанов, кафе и баров, но показатели не достигли прошлогодних значений.

В мае показатель составил 568,5 млн. рублей (-39,9%); в июне — 652,7 млн. рублей (-29,4%), в июле — 764 млн. рублей (-14,2%), в августе — 890,8 млн. рублей (-2,9%), в сентябре — 917,7 млн. рублей (-4,2%).

В октябре 2020 года оборот предприятий общепита снизился до 815 млн. рублей (-13,6%), в ноябре — до 686,3 млн. рублей (-24,6%), в декабре он составил 759,1 млн. рублей (-22,9%).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

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