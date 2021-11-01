Глава Пензастата обозначил уровень зарплат на крупных и средних предприятиях региона Экономика

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-сентябре 2021 года превысила в Пензенской области 38 тыс. рублей. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«Мы посчитали заработную плату пока только по крупным и средним предприятиям. Она составляет за январь-сентябрь 38 тыс. 120 рублей», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник, 1 ноября.

По его словам, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 7,8%.

«Самая высокая заработная плата наблюдалась в организациях, осуществляющих научную и техническую деятельность, — 55 тыс. 866 рублей», — отметил Максим Уханов.

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Он добавил, что наиболее низкая средняя зарплата за указанный период — 22 тыс. 235 рублей — отмечалась по направлению «деятельность административная и сопутствующая».

«Самый высокий темп заработной платы наблюдается в сфере недвижимости — 137%», — заявил руководитель Пензастата.

Согласно данным, указанным в представленной им презентации, по направлению «деятельность по операциям с недвижимостью и имуществом» средняя зарплата достигла 34 тыс. 475 рублей.

Вместе с тем Максим Уханов обратил внимание на то, что в Пензенской области основная доля занятых приходится на сферу обрабатывающих производств, где трудятся свыше 44 тыс. человек.

«Здесь заработная плата составляет 40 тыс. 408 рублей», — сказал он.