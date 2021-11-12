В Пензенской области только 3% самозанятых перечисляют взносы на будущую пенсию — ПФР Экономика

Пенза, 12 ноября 2021. PenzaNews. Лишь 3% граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых в Пензенской области, производят страховые взносы на будущую пенсию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Пенсионные права самозанятых граждан возникают только в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплаты страховых взносов. Только периоды уплаты страховых взносов будут засчитываться в страховой стаж и учитываться при расчете будущей пенсии», — напоминается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для осуществления добровольных отчислений на пенсию лицу, уплачивающему налог на профессиональный доход, необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика взносов в Пенсионном фонде через мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте ПФР, направив соответствующее заявление по почте или обратившись в клиентскую службу лично.

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«Размер минимального взноса, установленного на 2021 год, составляет 33 тыс. 770 рублей 88 копеек. Эта сумма позволяет сформировать 1,048 пенсионных коэффициента и один год страхового стажа при условии, что самозанятый был зарегистрирован в этом статусе в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что произвести уплату страховых взносов необходимо до 31 декабря 2021 года.

«Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате добровольных взносов, учитываются на лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие платежи, не требуется», — поясняется в пресс-релизе.