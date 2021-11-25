Работникам санатория имени Володарского в Пензе выплатили долги по зарплате за два месяца Экономика

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Задолженность по зарплате в размере более 1 млн. рублей, образовавшаяся перед 111 работниками лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени В.В. Володарского» в Пензе в августе и сентябре, погашена. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения трудового законодательства установлено, что администрацией санатория в августе-сентябре 2021 года допускались нарушения прав работников на получение своевременного и полного вознаграждения за труд, что повлекло формирование задолженности по заработной плате перед 111 работниками в размере более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также

Проблемным вопросом на рынке труда Пензенской области остается уровень зарплат — Качан

В нем добавляется, что в связи с этим руководителю санатория были объявлены предостережения, он был привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», а также были внесены представления об устранении выявленных нарушений.

«В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате за август-сентябрь 2021 года была погашена», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что в октябре и ноябре перед трудовым коллективом санатория имени В.В. Володарского снова образовалась задолженность по зарплате.

«Руководителю ЛПУ вновь внесено представление, которое находится на рассмотрении, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — поясняется в пресс-релизе.