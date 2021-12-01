EN
02:08:12 Четверг, 2 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе рассматривают возможность благоустройства остановок по концессии

10:30 | 01.12.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Перспективы заключения концессионного соглашения с целью благоустройства и дальнейшей эксплуатации остановочных павильонов в Пензе стали главной темой встречи главы администрации города Александра Басенко с одним из предпринимателей, который готов принять участие в реализации проекта.

В Пензе рассматривают возможность благоустройства остановок по концессии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Бизнесмен представил презентацию новых остановочных павильонов со стойками для зарядки телефонов, видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный город», и кнопками вызова экстренной помощи по номеру 112.

В свою очередь Александр Басенко обратил внимание на то, что какие-либо нововведения в данной сфере должны внедряться с учетом изменений, планируемых в рамках транспортной реформы.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в случае поддержки проекта со стороны областной власти будет объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения.

Новости партнеров
Читайте также
Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек В Никольске начала работу выставка, приуроченная к 70-летию Николая Крашенинникова
Недостатки в организации питания в пензенских лицеях №2 и №29 устранены — мэрия Новые ламинарные шкафы приобретены для баклаборатории пензенской больницы №6
Безработная жительница Пензы подозревается в краже продуктов В Пензенской области за сутки подтверждено 365 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама