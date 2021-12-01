В Пензе рассматривают возможность благоустройства остановок по концессии Экономика

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Перспективы заключения концессионного соглашения с целью благоустройства и дальнейшей эксплуатации остановочных павильонов в Пензе стали главной темой встречи главы администрации города Александра Басенко с одним из предпринимателей, который готов принять участие в реализации проекта.

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Бизнесмен представил презентацию новых остановочных павильонов со стойками для зарядки телефонов, видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный город», и кнопками вызова экстренной помощи по номеру 112.

В свою очередь Александр Басенко обратил внимание на то, что какие-либо нововведения в данной сфере должны внедряться с учетом изменений, планируемых в рамках транспортной реформы.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в случае поддержки проекта со стороны областной власти будет объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения.