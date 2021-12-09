В Пензенской области инвестиции в основной капитал за 9 месяцев составили 58,1 млрд. рублей Экономика

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года составили 58,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 89% к аналогичному периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В видовой структуре преобладали инвестиции на приобретение и модернизацию машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, которые составили 24,6 млрд. рублей, на их долю в общем объеме пришлось 42%; на строительство зданий и нежилых сооружений — 18,4 млрд. рублей, или 32%; а также жилья — 12,2 млрд. рублей, 21%.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, за 9 месяцев 2021 года организациями — без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, — освоено 31,8 млрд. рублей инвестиций, или 55% от общего объема.

Наиболее привлекательными для вложения инвестиций в основной капитал были такие виды экономической деятельности, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение.

Среди муниципальных образований высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе, на долю которой пришлось 41,6% от общего объема инвестиций в основной капитал в регионе.

На долю Нижнеломовского района пришлось 9,2%, Бессоновского и Сердобского — по 5,8%, Мокшанского — 5,6%, Спасского — 5,4; Пензенского — 5,2%.