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Лисин представит Пензенскую область на форуме бизнес-омбудсменов в Ташкенте

11:28 | 13.12.2021 | Экономика

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Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин представит регион на форуме «Укрепление межрегионального сотрудничества и добропорядочности в сфере бизнеса» в Ташкенте.

Лисин представит Пензенскую область на форуме бизнес-омбудсменов в Ташкенте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Программа делового визита в столицу Узбекистана, запланированная на понедельник, 13 декабря, предусматривает участие в совещании уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова с бизнес-омбудсменами субъектов РФ, а также встречу с представителями органов власти республики.

Во вторник, 14 декабря, состоится международный форум, участники которого обсудят вопросы защиты бизнеса, дополнительные механизмы взаимодействия правозащитных организаций и способы поддержки предпринимательской деятельности в постпандемийный период, сообщается на сайте обмудсмена.

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