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«Пензгорстройзаказчик» планирует увеличить штат

10:29 | 16.12.2021 | Экономика

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Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Увеличение штата АО «Пензгорстройзаказчик» в связи с ростом объема работ стало главной темой ежедневной планерки в организации, которую провел и.о. заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства Роман Поликарпов.

«Пензгорстройзаказчик» планирует увеличить штат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Расширение штата позволит компании в полной мере выполнить взятые на себя обязательства», — отметил он.

По информации мэрии, в настоящее время «Пензгорстройзаказчик» завершает первое строение и приступает к возведению еще двух в жилом комплексе на территории 8-го микрорайоне Арбеково. На финальной стадии находится дом на улице Урицкого. Кроме того, идет реализация квартир и офисов в сданном доме на улице Московской. Помимо этого, организация выступает в роли субподрядчика на ряде объектов.

В планах компании — участие в новых проектах по строительству школ, домов для переселения граждан, коттеджного поселка и элитного жилья.

До последнего времени должность генерального директора АО «Пензгорстройзаказчик» занимал Вадим Боринштейн. Он покинул данный пост в начале декабря.

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